دعاء يوم عرفة لطلاب الثانوية العامة.. «اللهم أعطهم مرادهم»

يسعى العديد من الطلاب إلى معرفة دعاء يوم عرفة لطلاب الثانوية العامة، استعدادًا لخوض الامتحانات بنية النجاح، بعد التقرب إلى الله- عز وجل- بالأدعية في يوم عرفات الذي يستجاب فيه الدعاء، كما ورد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.

دعاء يوم عرفة لطلاب الثانوية العامة

وحول دعاء يوم عرفة لطلاب الثانوية العامة نستعرض خلال السطور التالية أبرز الأدعية التي يمكن ترديدها، بما في ذلك الدعاء الذي نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صحفتها على «فيسبوك»: «اللهم وفق طلبة وطالبات الثانوية العامة والأزهرية.. ويسر لهم كل صعب يا رب»، كما يمكن الدعاء لهم بالنجاح والتوفيق في الامتحانات، وعلى سبيل المثال:

- اللهمّ يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه ردّ إليّهم حاجتهم وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح عليهم ما أُغلِق عليهم، اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

- اللهم يا معلّم موسى علّم طلاب الثانوية العامة، ويا مفهم سليمان فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتهم عامرة بذكرك، وقلوبهم بخشيتك، وأسرارهم بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل

- اللهم وفق طلاب الثانوية العامة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل امتحاناتهم يسيرة ولا تجعلها عسيرة وأعطهم مرادهم.

- أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق طلاب الثانوية العامة، ويكرمهم وينجحهم ويشرح صدورهم وييسر لهم أمورهم ويذكرهم ما نسوا ويفرح قلوبهم بالنجاح والتوفيق.

دعاء يوم عرفة لطلاب الثانوية العامة مكتوب

- اللهم هب لطلاب الثانوية علمًا ينتفعون به، وعملًا يقربهم إليك، وهبهم صبرًا وثباتًا على الدين.

- اللهم إني أسألك أن تيسير لي ولكل طلاب الثانوية العامة الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح علينا فتوح العارفين

- اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرًا.

- اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ

دعاء يوم عرفة لطلاب الثانوية العامة طويل

- ولدعاء يوم عرفة لطلاب الثانوية العامة طويل يمكن ترديد «اللهمّ إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسال الخير إلا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك، يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه، لا أحد لي غيرك فأسأله، ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها، وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك».