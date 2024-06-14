«تمنى حسن الخاتمة».. أول تعليق من أسرة حاج بالمنوفية توفي في الحرم

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية السوالمية بمحافظة المنوفية، عقب وفاة محمد السحيمي عن عمر يناهز 66 عامًا في أثناء أدائه مناسك الحج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وقد أدى أهالي القرية صلاة الغائب عليه واستقبلوا العزاء في فقيدهم خلال الساعات الماضية.

وفاة حاج من المنوفية أثناء مناسك الحج

وقال سعيد السحيمي، شقيق المتوفى، إن شقيقه ذهب لأداء مناسك الحج يوم 3 يونيو الماضي، وأثناء الوضوء لأداء صلاة العشاء وقع مغشيًا عليه، وحاول الأطباء إسعافه لكنه لفظ آخر أنفاسه في أجمل بقاع الأرض، وتم الانتهاء من تصاريح دفنه في السعودية اليوم، وقام أهالي القرية بصلاة الغائب عليه في المسجد وأخذوا واجب العزاء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شقيقه كان صائمًا في هذا اليوم، كما صام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة، منذ بداية الشهر الهجري، وأنه سبق وأن حج واعتمر في بيت الله الحرام، وكان مداومًا على الصلاة والأعمال الصالحة والخيرية التي يفعلها في قريته.

اشتهر بحسن الخلق

واختتم «السحيمي» بالإشارة إلى أنّ أهالي القرية يشهدون للفقيد بالأخلاق الحميدة وحسن الخلق طوال حياته، وكان يتمنى في دعائه وصلاته حسن الخاتمة، وهو موجه أول لغة عربية سابقًا، وتخرج تحت يديه الكثير من التلاميذ في القرية، واشتهر بين الناس بحسن الخلق.