أسعار الحديد اليوم السبت 15-6-2014 في الأسواق.. تراجع «الاستثماري»

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 15-6-2024 في الأسواق المختلفة، حالة من الاستقرار النسبي مع انخفاض سعر طن الحديد الاستثماري، ويهتم قطاع كبير من المواطنين والتجار بمتابعة أسعار البناء بشكل يومي لمعرفة مستجداتها.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم في مصر، وفق التحديث الأخير الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجّل سعر الحديد الاستثماري اليوم السبت، 39177 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 164 جنيها في الطن.

سعر حديد عز

فيما سجّل سعر حديد عز اليوم السبت، 41564 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، والذي شهد استقرارا اليوم.

أسعار الحديد اليوم عالميا

وجاءت أسعار الحديد اليوم السبت، على الصعيد العالمي، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية كالتالي:

متوسط سعر الحديد الخام: 106 دولارات للطن الواحد.

متوسط سعر البليت: 495 دولارا للطن الواحد.

متوسط سعر حديد التسليح: 514 دولارا للطن الواحد.