تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10-6-2024 في الأسواق

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10-6-2024، حالة من التراجع على أرض المصنع، إذ سجل سعر طن حديد عز نحو 41 ألفًا و700 جنيه، منخفضًا بنحو 300 جنيه، بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 1870 جنيهًا بتراجع بلغ نحو 50 جنيهًا، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت

وترصد لكم «الوطن» أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 10-6-2024، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

أسعار الحديد

استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 41 ألفًا و700 جنيه.

سجل سعر طن حديد سرحان نحو 36 ألفًا و500 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41 ألف جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 36 ألفًا و500 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 36 ألفًا و200 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري نحو 36 ألفًا و500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين سجل نحو 41 ألف جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 36 ألفًا و500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 49 ألف جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية إلى 36 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

بلغ سعر أسمنت النصر نحو 1870 جنيهًا للطن.

وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1930 جنيهًا في الطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1980 جنيهًا في الطن.

أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح من 1230 إلى 1350 جنيهًا.

سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1990 و2130 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3920 و4030 جنيهًا.