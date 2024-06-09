أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. اعرف التفاصيل

شهدت أسعار مواد البناء «الحديد» و«الأسمنت»، اليوم الأحد 9 -6-2024، حالةً من الاستقرار على أرض المصنع، إذ سجل سعر طن حديد عز نحو 41100 جنيه، بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 1920 جنيهًا.

أسعار مواد البناء اليوم

ترصد لكم «الوطن» أسعار مواد البناء «الحديد» و«الأسمنت»، اليوم الأحد 9 -6-2024، وفق لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم.. استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 41100 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 36500 جنيه.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 36500 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 36200 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري فقد استقر عند 36500 جنيه.

وسعر طن حديد المصريين سجل نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 36500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 49000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية إلى 36500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

بلغ سعر أسمنت النصر مستوى 1920 جنيهًا للطن.

وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1930 جنيهًا في الطن.

كما بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1980 جنيهًا في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح من 1230 إلى 1350 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1990 و2130 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3920 و4030 جنيهًا.