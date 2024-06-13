سعر طن الحديد اليوم الخميس 13-6-2024 في المصانع وللمستهلك

أعلنت شركات ومصانع الحديد عن تحديث في سعر طن الحديد اليوم الخميس 13-6-2024 إذ سجل سعر الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و900 جنيه للطن بحسب المعلن من مصانع وشركات الحديد الاستثماري وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

كما سجل سعر حديد عز نحو 40 ألفًا و900 جنيه للمستهلك للطن، بعدما تراجع نحو 900 جنيه قبل يومين مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 41 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر طن الحديد اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 13-6-2024 في مصر، وفق آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد.

بلغ سعر حديد السويس نحو 40 ألفًا و200 جنيهًا للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفًا و900 جنيه للطن للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم

- وصل سعر حديد العلا إلى نحو 37 ألفًا و900 جنيها للطن للمستهلك.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و750 جنيها للطن للمستهلك.

- بلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، 39 ألفًا و750 جنيها للطن من المُستهلك.