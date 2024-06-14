«القاهرة الإخبارية» تعرض فيلما وثائقيا عن الحج.. سيدنا آدم زار الكعبة 40 مرة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيلما وثائقيا بعنوان «أيام الله الحج» من إنتاج وثائقيات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

وأشار الفيلم الوثائقي إلى معلومات كثيرة عن الحج، نقلا عن مصادر تاريخية، أشارت إلى أن آدم عليه السلام حج 40 مرة إلى مكة آتيا من الهند.

مسيرة سيدنا آدم وبنيه إلى الحج

وجاء في الفيلم: «استمرت مسيرة الحج مع آدم وبنيه، فيقال إن آدم وإدريس طافا بالبيت العتيق، لكن الأنبياء ما بين إدريس وإبراهيم كانوا يطوفون بربوة مكان البناء الذي أقام عليه إبراهيم الكعبة.

وأشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الأمر، عندما كان في عسفان، وهي منطقة أقرب إلى مكة المكرمة منها إلى المدينة المنورة وسُأل ما هذا الوادي؟ فقيل له: عسفان، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا وادٍ مر به أخي هود وأخي صالح، ما يدل على أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة المشرفة.

بناء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل الكعبة

واستمرت الحياة ردحا من الزمان، إلى أن أتى أمر الله إبراهيم عليه السلام بالارتحال بزوجته هاجر ورضيعها إسماعيل إلى مكة حيث الوادي غير ذي الزرع.

وأوضح الفيلم أن أمر الله لإبراهيم عليه السلام كان سببا رئيسيا في تغير الحياة في الأرض المسماة بمكة، فقد حل بها إسماعيل وأمه ببدء الحياة فعليا فيها بعدما كانت منطقة عبور لقوافل التجارة ما بين جنوب جزيرة العرب وشمالها.