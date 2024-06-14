السفير حسام زكي: الإفراط في شعور القومية العربية يسبب مشكلات عرقية

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن مؤسسي جامعة الدول العربية، اختاروا أن تكون كيانا تنسيقيا، بدلا من أن تكون كيانا إلزاميا عند تأسيسها.

وأوضح «زكي» خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض» على شاشة الحياة، أن الإفراط في القومية العربية قد يخلق مشاكل عرقية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي تشكل بعد حروب دموية بين دوله، لكنهم استطاعوا تجاوز تلك الحروب بالتفرقة بين الشعوب والأنظمة الحاكمة.

وأشار إلى أن مقولة العرب «اتفق على ألا يتفقوا» بها ظلم وإجحاف وجلد للذات، مضيفا: «أنا أؤيد الفكر التقدمي للشباب، بشرط تحقيق المصلحة الوطنية والعربية».

جدير بالذكر، أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة الساعة الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.