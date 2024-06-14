مصروفات وبرامج جامعة برج العرب التكنولوجية 2024 لطلاب الدبلوم والثانوي

بدأت الدراسة في جامعة برج العرب التكنولوجية خلال العام الدراسي 2022/2023، وتقبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتعتبر واحدة من 7 جامعات تكنولوجية في مصر.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، مصروفات وبرامج جامعة برج العرب التكنولوجية 2024، والتي تُسهم في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة.

تصل مصروفات جامعة برج العرب التكنولوجية 2024 للفرقة الأولى والثانية إلى 15 إلى جنيه، بينما الفرقة الثالثة والرابعة 20 ألف جنيه، وقد طرحت الجامعة العديد من البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة، من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، إذ تسعى لتوفير خريج قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل.

جامعة برج العرب التكنولوجية

- تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، الخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر.

- تُقام الجامعة على مساحة تبلغ نحو 10 أفدنة.

- بلغت تكلفة إنشاء الجامعة ما يقرب من 540 مليون جنيه.

- تضم كل من كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

- تقدم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

أقسام كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية

- تكنولوجيا المعلومات.

- تكنولوجيا السكك الحديدية.

- تكنولوجيا الجرارات والمُعدات الزراعية.

- تكنولوجيا الغزل والنسيج.

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

- تكنولوجيا الصناعات الدوائية.

- تكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية.

- تكنولوجيا مساعد تمريض.

- تكنولوجيا تركيبات الأسنان.

اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مختلفة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، موضحة أن جامعة برج العرب التكنولوجية تمثل إنجازًا كبيرًا تم تحقيقه في فترة وجيزة.

وأبرمت جامعة برج العرب التكنولوجية العديد من بروتوكولات التعاون خلال عامها الدراسي الأول، بما في ذلك توقيع اتفاقيات تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومعهد إعداد القادة، وشركة فاركو للصناعات الدوائية، ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة «ابدأ»، ووفق تقرير للجامعة، تم تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، لصقل خبراتهم ومهاراتهم وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم.