حكم شراء الأضحية بالتقسيط عند المالكية.. «الإفتاء» توضح

حكم شراء الأضحية بالتقسيط عند المالكية، من الأمور التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها نشرت عبر بوابتها الرسمية، كونه من أهم الأسئلة التي يبحث عنها الكثير من المسلمين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لاسيما وأن بعض الجمعيات تطرح صك الأضحية بالتقسيط.

حكم شراء الأضحية بالتقسيط عند المالكية

وحول حكم شراء الأضحية بالتقسيط عند المالكية، قالت دار الإفتاء، إن الإمام مالك نص على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى، والشراء بالتقسيط في معنى الاستدانة؛ وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه.

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

واستشهدت «الإفتاء» خلال حديثها عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط عند المالكية، بما نص الإمام مالك رضي الله عنه على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى؛ قال الإمام ابن رشد المالكي في «المقدمات الممهدات»، وفي تحصيل مذهب مالك: أنها من السنن التي يُؤمَر الناسُ بها ويُندَبُون إليها ولا يرخص لهم في تركها، فقد قال: وإن كان الرجل فقيرًا لا شيء له إلا ثمن الشاة فلْيُضَحِّ، وإن لم يجد فلْيَسْتَسْلِفْ.

واختتمت الإفتاء في فتواها حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط، إنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه، موضحة أن الشراء بالتقسيط في معنى الاستدانة؛ إذ الجامع بينهما انشغال ذمة المضحي بثمنها أو جزء منه عند التضحية بها، وعدم اكتمال سداده، واشتراطُ ملك المضحِّي للمضحَّى به حتى تصح الأضحية وتكون مقبولة عند الله لا يُعارِضه عدم اكتمال سداد ثمنها عند التضحية بها.