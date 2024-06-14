هل تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث له أصل في الشرع.. أستاذ شريعة يوضح

أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، على تسائل حول هل تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث له أصل في الشرع؟، والذي يتردد كثيراً بين المسلمين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنه التقسيم مستحب وليس واجب.

هل تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث له أصل في الشرع؟

وأوضح لاشين في تصريحات لـ«الوطن» أن تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث وضعه أهل العلم على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، أي أن مخالفة ذلك لا يترتب عليه إثم، ومن فعل ذلك له الأجر والثواب.

مضيفا أنهم قد استحسنوا تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث، بحيث يكون ثلث لأسرته وثلث هدية للأصدقاء والأقارب وإن كانوا مقتدرين، والثلث الأخير للفقراء والمساكين والمعوزين.

وأضاف أستاذ الشريعة، فيما يخص هل تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث له أصل في الشرع؟، فإنه يتم التقسيم على سبيل الاستحباب وليس له أصل في الشرع، حيث إن أهل العلم قالوا لو أن المضحي أكل أضحيته كلها إلا أوقية منها تصدق بها كان ذلك أمراً جائزاً.

وقال الدكتور لاشين: الأصل الشرعي حينما قال «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»، وذكرت الآية 3 جهات لتوزيع الأضحية وهم «المضحي، والقانع والمعتر»، مشيراً إلى أن الآية لم تحدد النسب الخاصة بكل واحد من هؤلاء الثلاث، إنما جاءت على سبيل الإطلاق ويمكن أن يتحقق بأدنى شيء.