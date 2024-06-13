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أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأضحية فرصة من الشرع للتكافل بين الغني والفقير

كتب:

أحمد العانوسي
11:14 م | الخميس 13 يونيو 2024
أمين الفتوى بدار الإفتاء

أمين الفتوى بدار الإفتاء

قال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذبح ليس هواية، والأضحية عبادة خاصة شرعها الله سبحانه وتعالى، وهي فرصة من الشرع أن يكون هناك تكافل للفقير، لافتًا إلى أن الفكرة في التهادي والمحبة بين الغني والفقير وكسر البغض.

تخزين لحم الأضاحي مأذون شرعًا

وأضاف عمران، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك اتجاها أيضًا بتخزين لحوم الأضاحي وهذا مأذون به شرعًا، والأضحية مقرونة بأمر المقاصد الحضارية، ولذلك وصانا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»، والإحسان فسرها سيدنا محمد لسيدنا جبريل أن تعبد الله كأنك تراه.

الإحسان في الذبح

وواصل أن ذبح الحيوان يجب أن يكون فيه إحسان، ويجب أن تنطبق الشروط الشرعية وأهمها النفع من الذبيحة بعد ذلك، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته».

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