مصطفى حسني ينصح بـ4 أعمال مستحبة في يوم عرفة: لو مش عارف تدعي ردد ورايا

أجواء روحانية سعيدة يعيشها المسلمون في جميع أنحاء العالم خلال هذه الساعات، تزامنًا مع بلوغ يوم عرفة، الذي يعد واحدًا من أفضل أيام العام، لِما له من فضل عظيم، ويحرصون فيه على الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة، بنية التقرُّب إلى الله؛ لذا ومع بلوغ يوم عرفة يمكن الإشارة إلى 4 أعمال مستحبة يجب على المسلم الإكثار منها خلال يوم عرفة، حسب توضيح الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

4 أعمال مستحبة في يوم عرفة

أوضح الداعية الإسلامي مصطفى حسني، من خلال مطقع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع «يوتيوب»، أن هناك 4 أعمال مُستحب للمسلم الإكثار منها خلال يوم عرفة، وهي:

1- الصيام.

2- الصدقة مهما كان المبلغ قليلًا؛ إذ أن ثوابه سيكون كبيرًا.

3- تأدية الصلاة في وقتها بالسُنَن والأذكار.

4- السماع عن فضل يوم عرفة.

4 أذكار مستحبة في يوم عرفة

كما أن هناك 4 أذكار مستحبة في يوم عرفة، وهي:

١- «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المُلك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» (100 مرة).

٢- «لا إله إلا الله» (ألف مرة).

٣- «الصلاة على النبي» (ألف مرة).

٤ - «الاستغفار» (ألف مرة).

4 أدعية محبب ترديدها في يوم عرفة

كما أشار الداعية الإسلامي مصطفى حسني إلى 4 أدعية مستحب ترديدها في يوم عرفة؛ إذ تجعل مردديها من الفائزين في الحياة الدنيا والآخرة، فتحقق لهم الخير والرزق والستر والعافية، كما تغفر الذنوب والآثام، وهي:

1- «اللهُم اهدِني فيمَن هديت وعافِني فيمَن عافيت، اللهُم أبكي عيني من خشيتك، ورقّي قلبي لحُبك، وعلّمني علمًا يوصلني إليك ويُعرفني عليك .. اللهُم أعِني على ذِكرك وشُكرِك وحُشن عبادتك.. اللهُم يا مُثبّت القلوب، ثبّت قلبي على دينك».

2- «اللهُم حسِّن خُلُقي كما حَسَّنت خَلقي.. اللهُم اهدِني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرِف عني سيء الأخلاق لا يصرف سيئها إلا أنت».

٣- «اللهُم وسّع علينا في أرزاقنا حتى لا نمُد أيدينا إلا إليك ولا نتوكّل بقلوبنا إلا عليك.. اللهُم وصّل إلينا أرزاقنا بغير مهانة ولا مذلة، وسّع علينا في أرزاقنا مع تمام الستر واللُطف والعافية».

4- «اللهُم اشفِ أبداننا من الأوجاع والآلام واشفِ عقولنا من الحزن والمخاوف والأوهام».