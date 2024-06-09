3 أذكار مهمة في الـ10 الأوائل من ذي الحجة.. مصطفى حسني يوضح

صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فرصة عظيمة للتقرب إلى الله لتحصيل الأجر والثواب العظيم، إذ أن صيام هذه الأيام مميز لقيمتها الدينية، لكن توجد بعض العبادات المحببة بجوار الصيام في تلك الأيام المباركة، ومنها 3 أذكار أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوضحهم الداعية مصطفى حسني، خلال منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به «إنستجرام»، وذلك في منشور أوضح فيه نصا ما هي تلك الأذكار التي يمكن للمؤمن أن يتحصن بها.

3 أذكار مهمين خلال الـ10 الأوائل من ذي الحجة

- الذكر الأول الذي أوصى به الرسول الكريم خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك بحسب مصطفى حسني هو: قال في أيام العشر من ذي الحجة افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فإن الله في أيام دهركم نفحات يصيب بها من يشاء وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويأمن روعاتكم، بمعنى أن «الأيام دي لو هتدعي ادعي بالستر إن ربنا يديم عليك نعمة الستر المالي وفي سمعتك وإن ربنا يأمنك من أي شيء أنت خايف منها ومن المستقبل ومن المرض أو من فقد أي حبيب».

قول الذكر 100 في اليوم

- الذكر الثاني هو خير الدعاء دعاء يوم عرفة؛ وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، وذكر العشر الأوائل من ذي الحجة الذكر ده خليه على سبحتك 100 مرة في اليوم.

- الذكر الثالث: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من عشر ذي الحجة فأكثروا فيها من التحميد الحمد لله والتكبير «الله أكبر» والتهليل «لا إله إلا الله»، «سبحان الله»، «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»، والدعاء «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» والذكر هو «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير- سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».