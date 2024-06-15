منة شلبي تهدي صك أضحية لروح الفنان نور الشريف

شكرت سارة ابنة الفنان الراحل نور الشريف، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الفنانة منة شلبي بعد اهدائها صك أضحية باسم الراحل نور الشريف.

وكتبت سارة: «الحلوة منة شلبي كلمتني من فترة صغيرة وقالت لي إنها حلمت ببابي حبيبي الله يرحمه، وقالتلي إنها بإذن الله هتروح الحج وتتصدق للوالدى هناك،والحلوة من جوه قبل بره وفيت باللي قالت عليه، ومن يومين لقيتها بعتالي الصورة صك أضحية لبابي وكانت مفاجأة جميلة منها».

وأضافت سارة نور الشريف: «وفي نفس الليلة روحت لبيت بابي القديم في السيدة زينب وقلت له على اللي عملتيه يا منة، حبيبتي مش عارفة أقولك إيه لأنه مفيش كلام يوصف إحساسي باللي انتي عملتيه ربنا يكرمك ويسعدك دايماً ويطمن قلبك يا طيبة يا حلوة، بحبك جدا».