بيت أم الغلام لـ منة شلبي.. زهرة رامي تكشف تفاصيل مسلسلات راديو إنرجي في رمضان

يستعد راديو إنرجي 92.1 لإطلاق موسم رمضاني مختلف، يضم عددًا من نجوم الفن من خلال 4 أعمال درامية، اثنين منها تتكونان من 15 حلقة.

وتتنوع الموضوعات والقضايا التي سيتم مناقشتها والتي يغلب عليها القضايا الاجتماعية بطريقة تناسب المستمع، ويقدم راديو إنرجي هذا العام كل من مسلسل «بيت أم الغلام، غير صالح للنشر، تدوير عقاري، الروبوت وائل 107».

زهرة رامي مدير الإنتاج الدرامي في إذاعة إنرجي تتحدث عن الموسم الرمضاني

وقالت زهرة رامي مدير الإنتاج الدرامي في إذاعة إنرجي إنَّ الموسم الرمضاني 2024 مختلف تماماً عن المواسم الماضية وذلك بسبب الحرص على تطوير الأفكار التي سيتمّ تقديمها خاصة أن هذا الموسم يضم 4 مسلسلات، متابعة أنَّ «الهدف هو تقديم اختلاف واضح في موضوعات كل مسلسل».

وعن مسلسل الفنانة منة شلبي، التي تتعاون مع إنرجي لأول مرة في موسم رمضان 2024، إذ تقدم مسلسل «بيت أم الغلام»، قالت زهرة رامي: «منة شلبي كان عندها هدف يكون محتوى المسلسل موجه للأم والطفل بشكل أكبر، وكانت ترغب في توجيه أفكار تخص الأم والابن».

وقالت زهرة رامي: «أنا سعيدة بهذه الفكرة والمحتوى خاصة إنه موجه بشكل كبير للأسرة»، موضحة أنَّ مسلسل بيت أم الغلام وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.

التعاون الأول لراديو إنرجي مع الفنان محمد سلام

وتحدثت زهرة رامي، عن التعاون الأول مع الفنان محمد سلام من خلال مسلسل «غير صالح للنشر»، قائلة إنَّ «محمد سلام يقدم هذا العام مسلسل مختلف عبر أثير إنرجي، خاصة أنَّ الجمهور يعرفه بشكل واضح بشخصية هجرس في مسلسل الكبير، فكان هناك اهتماما واضحا منه لكي يكون مسلسل غير صالح للنشر مختلف تماماً عما يقدمه، فالمسلسل يقدم فكرة درامية عميقة تتحدث عن قضايا متعددة منها الفساد والسكوت عن الحق وغيرها من الموضوعات».

وأكملت أن «أغلب المشاركين في المسلسل هم من مسرح كلية التجارة وأغلبهم ممثلين يقدمون كوميديا، وكان هذا هو التحدي الكبير»، مبينة أنَّ مسلسل غير صالح للنشر من المقرر أن يعرض يوميًا في رمضان عبر الراديو الساعة 4:00 عصرًا ويعاد 3:00 صباحًا دون فواصل و11:00 صباحًا.

مسلسل غير صالح للنشر من تأليف أحمد محارب ومحمد محارب ومن إخراج زهرة رامي، و بطولة محمد سلام وهند عبد الحليم ومحمد أوتاكا ومروان يونس ومحمد عبده وفاتن واصل ودوجلاس ورنا خطاب ومحمد مبروك يوركا ومعتصم شعبان.