نصائح للحجاج في يوم عرفة.. لتجنب مخاطر الطقس الحار

مع الساعات الأولى من صباح اليوم، يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى جبل عرفات لأداء مناسك الحج و للوقوف به، حيث يأتي الحجيج إلى صعيد عرفات قادمين من مشعر منى بعد قضاء يوم التروية أولى محطات الحج المبرور، وبالتزامن مع درجات الحرارة المرتفعة، نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح للحجاج في يوم عرفة.

نصائح للحجاج في يوم عرفة

في هذا الشأن، قدمت وزارة الصحة والسكان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة نصائح للحجاج في يوم عرفة، منها أنه يجب على الحجاج عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، كما يفضل استخدام الشمسية عند الخروج وأداء المناسك.

ومن ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان لللجاج في يوم عرفة، الحرص على الاغتسال بشكل مستمر، وأيضا يجب عدم المشاركة في استخدام المناشف الخاصة والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين حتى لا يصاب بالعدوى.

استخدام سجادة الصلاة الخاصة بالحجاج من ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان لضيوف الرحمن في يوم عرفة، فضلا عن غسل الملابس أغطية الفراش جيداً وعرّضها لأشعة الشمس بعد غسلها، كما أن من الضروري عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد والوجه جيدا بالماء الفاتر لفترة لا تقل عن عشر ثوانٍ متواصلة.

خدمات وزارة الصحة والسكان

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ11 ألفا و220 حاجًا ترددوا على عيادة البعثة الطبية المصرية للحج، بينهم 9 آلاف و200 حالة،كما أن تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و2020 حالة في المدينة المنورة.