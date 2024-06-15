خطأ شائع قد يُبطل صيامك في يوم عرفة.. يقع فيه البعض

مع دخول يوم عرفة، يقبل المسلمون حول العالم باستثناء الحجاج على صيامه حتى وإن لم يصم الأيام التي قبله، إذ اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لِمَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»، وفى الحديث: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ»، إلا أن البعض يقع في خطأ شائع قد يبطل الصيام ويجعله غير صحيحًا بحسب ما ذكرت دار الإفتاء المصرية.

خطأ شائع في صيام يوم عرفة

الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أن هناك خطأ شائعا يقع فيه المسلمون خلال يوم عرفة، وهو عدم عقد النية للصيام، والتي تختلف عن عقد النية لصيام شهر رمضان، إذ اتفق الفقهاء على أن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام، فرضًا كان أو نفلًا، إما على سبيل الشرط أو الركن، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك؛ لأن الصوم عبادة محضة، والعبادات تفتقر إلى النية، وعليه فلا يصح صيام يوم فرضًا كان أو نفلًا من غير نية.

وتختلف النية لصيام الفريضة وصيام النافلة أو التطوع، فبالنسبة لصيام الفريضة يكون القدر اللازم في النية هو العزم بالقلب على الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يشترط التلفظ بها بل يستحب ذلك تأكيدًا لها، وينبغي تبييت النية قبل الصيام بإيقاعها في جزء من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

شروط صحة الصيام يوم عرفة

أما بالنسبة لصيام النافلة والتطوع ومن بينه صيام يوم عرفة، يقول أمين دار الفتوى إن الأصل في الصيام أن يُبيّت له النية من الليل، إلا أن الشرع استثنى صوم النقل فخفف فيه وأجاز للإنسان أنه إذا استيقظ بعد الفجر أن ينوي الصيام بشرط أن تكون هذه النية قبل الزوال أي قبل وقت الظهر، أما إذا جاوز الوقت الظهر فاستيقظ مثلًا بعد العصر أو قبل المغرب فلا يجوز له أن ينوي الصيام ولا يصح، ويكون صيامه في هذه الحالة غير صحيح.

أما الشرط الثاني لصحة الصيام بحسب الشيخ أحمد ممدوح، أن يكون الشخص لم يأتِ بشيء منافٍ للصيام، فإذا استيقظ بعد الفجر أو قبل الظهر بقليل ولم يأكل أو يشرب أو يأت بشيء ينافي الصيام ونوى الصيام صح صومه وجاز له أن يصوم ذلك اليوم ويُثاب عليه، واستدل على ذلك بما روي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أنها قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في «صحيحه».