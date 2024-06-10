«الأرصاد» تحذر من طقس يوم وقفة عرفات.. شديد الحرارة على جميع المحافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، الصائمين من طقس يوم وقفة عرفات، إذ يسود البلاد طقسا شديد الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، وتتراوح قيم الحرارة العظمي بين 35 و36 على محافظات شمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية، في حين تتراوح بين 41 و43 على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وتصل لـ47 على محافظات جنوب البلاد.

طقس وقفة عرفات على القاهرة والمحافظات

وأشارت الأرصاد في بيان تفصيلي إلى أن درجات الحرارة المتوقعة يوم وقفة عرفات على القاهرة والمحافظات ستكون في الظل، في حين أن درجات الحرارة المحسوسة ستكون أعلى بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، وأشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة يوم وقفة عرفات على القاهرة والمحافظات

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة يوم وقفة عرفات الموافق السبت المقبل 15-6-2024، على القاهرة الكبري والمحافظات على النحو التالي:

- محافظات القاهرة الكبرى: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 45 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 30 درجة مئوية.