9 قنوات مصرية تنقل شعائر الحج على الهواء اليوم.. تابع تحركات ضيوف الرحمن

يحتفل المسلمون اليوم، في جميع أنحاء العالم، بوقفة عرفات، أعظم الشعائر الدينية، والذي يتزامن مع صعود ملايين الحجاج إلى جبل عرفات لأداء شعائر الحج الأعظم.

9 قنوات مصرية تنقل شعائر الحج على الهواء مباشرة

وحرصت القنوات المصرية الدينية والمتنوعة والإخبارية، في ظل هذا الاحتفال العظيم بشعائر الحج على التغطية من الأراضي المقدسة من خلال بعثتها الدينية، لنقل وبث جميع شعائر الحج فى هذا اليوم العظيم، بالإضافة إلى خطبة عرفات، وذلك عبر 9 قنوات فضائية، وهي كالتالي:

القنوات الناقلة لشعائر الحج

- قناة إكسترا لايف: نايل سات 12092- افقي- 27500.

- إكستر نيوز: نايل سات 12303- افقي- 27500.

- القاهرة الإخبارية: نايل سات 11747- افقي -27500.

- قناة dmc: نايل سات: 12092- أفقي- 27500.

- قناة on e: نايل سات: 10853 أفقي- 27500.

- قناة cbc: نايل سات: 11785- رأسي - 27500.

- القناة الأولى بالتلفزيون المصري: 11765- أفقي - 27500.

- قناة الناس: 12054 نايل سات - عمودي - 27500.

- مصر قرآن كريم: 10853 نايل سات - أفقي - 27500.