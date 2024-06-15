ضيوف الرحمن يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم كتب: منتصر سليمان 06:40 ص | السبت 15 يونيو 2024 ضيوف الرحمن يتوافدون على عرفات لآداء ركن الحج الأعظم أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن ضيوف الرحمن يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: افضل ذكر في يوم عرفة.. اعرف ماذا قال الشيخ الشعراوي على جبل عرفات؟ الحجاج في منى يوم التروية.. ومشعر عرفات يتأهب لاستقبالهم «السياحة»: تصعيد 7 حجاج إلى عرفات عبر سيارات الإسعاف «التضامن» تعلن نجاح خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية 2024 إلى عرفات تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية 2024 من الفنادق إلى عرفات (صور) عرفات عيد الأضحي الحج ركن الحج بقلم منتصر سليمان