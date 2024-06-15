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ضيوف الرحمن يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

كتب:

منتصر سليمان
06:40 ص | السبت 15 يونيو 2024
ضيوف الرحمن يتوافدون على عرفات لآداء ركن الحج الأعظم

ضيوف الرحمن يتوافدون على عرفات لآداء ركن الحج الأعظم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن ضيوف الرحمن يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

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