«الأرصاد»: موجة شديدة السخونة على محافظات الصعيد.. الحرارة تصل لـ48 في الظل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، إذ سيكون شديد السخونة على محافظات الصعيد، بالتزامن مع استمرار موجة الطقس الشديدة الحرارة، والمستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من نهاية الأسبوع على محافظات الجنوب.

كتل صحراوية شديدة الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن ذلك بسبب استمرار تأثير الكتل الصحراوية الشديدة السخونة القادمة من جنوب وغرب البلاد، وستظل مؤثرة على محافظات الوادي الجديد وشمال ووسط وجنوب الصعيد و سيناء ومحافظة البحر الأحمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتتروح الحرارة العظمي في الظل بين44 لـ 48 درجة، في حين يبدأ التحسن التدريجي من مساء الأحد المقبل.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على شمال وسط الصعيد ما يلي:

الفيوم: الحرارة العظمى 44 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 44 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 45 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 46 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 46الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة على محافظات جنوب الصعيد ما يلي:

قنا: العظمى 47الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 48 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 48 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 47 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 45 الصغرى 24.

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم وقفة عرفات على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر فتسجل التالي:

شرم الشيخ: العظمى 44 الصغرى 27.

سفاجا: العظمى 44 الصغرى 27.

مرسي علم: العظمى 43 الصغرى 28.

سيوة: العظمى 43 الصغرى 28.