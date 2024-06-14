«علشان تعيد بأمان».. 7 نصائح لتجنب أضرار الطقس الحار في عيد الأضحى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024 الموافق يوم الأحد 16 يونيو، موضحة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة الموجة الحارة الشديدة التي تتعرض لها البلاد بداية من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

وأضافت: في ظل هذا الطقس الحار، يمكن الإشارة إلى بعض النصائح التي يمكن من خلالها تجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، وقضاء العيد بأمان وفي جوٍ سعيد مع الأسرة والأصدقاء.

طقس أول أيام عيد الأضحى

ذكرت هيئة الأرصاد في تقرير على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن طقس أول أيام عيد الأضحى سيشهد استمرار تأثير الموجة الحارة التي بدأت من يوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل؛ نتيجة لاستمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

7 نصائح لقضاء العيد بأمان

لقضاء العيد بأمان، وتجنُّب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، هناك بعض النصائح التي يجب الانتباه لها، لا سيما خلال فترة الذروة، وهي:

شرب الكثير من الماء والسوائل الخالية من الكافيين والكحول طوال اليوم، حتى دون الشعور بالعطش؛ إذ يساعد ذلك على تعويض السوائل المفقودة بسبب العرق ويمنع الجفاف.

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، لا سيما خلال ساعات الذروة من 10 صباحًا إلى 4 مساءً.

ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة وقبعة ونظارات شمسية عند الخروج.