«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس.. درجة الحرارة تصل إلى 48 في يوم عرفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 15-6-2024 والموافق يوم وقفة عرفة، مشيرة إلى استمرار ذروة الموجة الحارة الشديدة، لافتة إلى أنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون مائلاً للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء ومعتدلاً على السواحل الشمالية.

تحذير من استمرار الموجة الحارة يوم وقفة عرفة

وبسبب استمرار الموجة الحارة في يوم وقفة عرفات، ووصول درجات الحرارة 43 درجة مئوية على القاهرة الكبرى و48 درجة مئوية على أسوان، نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى يوم وقفة عرفة، وفق توقعات الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 48 درجة والصغرى 32 درجة مئوية.