أصعب 48 ساعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم ووقفة عرفة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس الآن، وخاصة وقت الظهيرة وحتى غروب الشمس، وذروة ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ سجلت محافظة القاهرة في تمام الساعة الرابعة عصرا 42 درجة مئوية، بينما سجلت محافظة سوهاج 46 درجة مئوية، أما شرم الشيخ سجلت 45 درجة مئوية، كما سجلت أسوان 45 درجة.

أصعب 48 ساعة في حالة الطقس

وأشارت «الأرصاد الجوية» إلى استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الـ48 ساعة المقبلة، والتي تشمل اليوم الجمعة وغدا السبت يوم وقفة عرفة، لذا نصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 48 ساعة

وبالنسبة لحالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، فإنه يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية الغربية، أما ليلاً فيكون الطقس مائلاً للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدلاً على السواحل الشمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى خلال الـ48 ساعة المقبلة، وفق توقعات الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 47 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 48 درجة والصغرى 32 درجة مئوية.