محمد إمام يحافظ على المركز الثاني في إيرادات السينما بفيلم اللعب مع العيال

بعد مرور 3 أيام على طرحه في دور العرض السينمائية نجح فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد إمام في الحفاظ على المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر رغم المنافسة القوية.

محمد إمام يحافظ على المركز الثاني بفيلم اللعب مع العيال

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن أن فيلم اللعب مع العيال يحافظ حتى الآن على المركز الثاني في دور العرض السينمائي إذ حقق أمس الجمعة إيرادات بلغت 950 ألف جنيه، بعد فيلم ولاد رزق 3 الذي يحتل المركز الأول بتحقيق 8 ملايين جنيه أمس.

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد إمام وباسم سمرة وأسماء جلال ودينا ويزو ومصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

وينافس فيلم اللعب مع العيال في دور العرض السينمائية بجانب فيلم ولاد رزق 3 وعصابة الماكس وأهل الكهف.