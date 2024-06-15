عاجل.. قرار مفاجئ في الزمالك يحسم رحيل هذا اللاعب

رفض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التعليق على أزمة مطالبة المهاجم سامسون أكينيولا بفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال جوميز، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، «لن أتحدث عن لاعبين ليسوا موجودين، معي، وكل تركيزي على مساعدة فريقي على الظهور بأفضل شكل، كان هناك عددا من الأمور على رأسها درجة الحرارة التي أثرت على مستوى الفريق خلال اللقاء.

ورفض سامسون العودة لصفوف الزمالك مجددا، بعد مشاركته مع منتخب بلاده بنين، ي فترة التوقف الأخيرة، بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

بيقولوا.. موقف جوميز من رحيل لاعب الزمالك ومصير حراسة المرمى في الأهلي