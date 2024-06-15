«مظهر يقشعر له الأبدان».. جبل الرحمة يتزين باللون الأبيض (فيديو)

مع بزوغ فجر اليوم السبت، انطلق الحجاج نحو مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج، ومع اكتمال وصول مواكب الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، تحول الجبل إلى اللون الأبيض وأصبح المشهد يعكس التنظيم والدقة في تسيير مناسك الحج.

مشعر عرفات

وقضى ضيوف الرحمن يوم التروية في منى، وباتوا ليلتهم استعداداً ليوم عظيم، مع بزوغ فجر اليوم، انطلقوا من مختلف أنحاء العالم إلى مشعر عرفات، لأداء الركن الأعظم في الحج، والوقوف على جبل عرفات، مظهرهم الموحد بردائهم الأبيض يضفي روحانية خاصة على هذا التجمع البشري الهائل، وبعد غروب الشمس، يتوجهون إلى مزدلفة للمبيت، ومن ثم يعودون إلى منى في صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة، يليه النحر والحلق أو التقصير، ثم التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة.

خلال أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 من ذي الحجة)، يقيم الحجاج في منى لرمي الجمرات الثلاث: جمرة العقبة الصغرى، ثم الوسطى، وأخيراً الكبرى، حيث يتيح للحجاج المتعجلين إنهاء مناسكهم في يومين فقط، ومن ثم التوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، مكللين رحلتهم الروحانية بخاتمة مهيبة.

ترند " #يوم_عرفة "



جبل الرحمة يكتسي البياض في صباح يوم عرفة ????

pic.twitter.com/HjSDTFc2zz — TRND (@NOWTRND) June 15, 2024

مساعدة الحجاج

تميزت تحركات الحجاج بالسلاسة واليسر، بفضل مرافقة الآلاف من رجال الأمن من مختلف القطاعات، فهؤلاء الأفراد أشرفوا على توجيه الحجاج عبر الطرق والأنفاق والجسور التي أعدتها الحكومة السعودية، بالإضافة إلى استخدامهم لقطار المشاعر المقدسة، ما ساهم في تسهيل تنقلاتهم بشكل كبير.

ترند " #يوم_عرفة "



مشاهد إيمانية من جبل الرحمة في مشعر عرفات.

pic.twitter.com/nVJwzWS6HL — TRND (@NOWTRND) June 15, 2024

وفي يوم التاسع من ذي الحجة، رفعت قوات الدفاع المدني بعرفة مستوى جاهزيتها إلى أقصى حد، لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام، وشملت الاستعدادات نشر فرق المسح الوقائي لمتابعة الأعمال الإنشائية والكهربائية في الخيام، وتفقد المخارج والممرات، كما تم تحديد مواقع الإشراف الوقائي لتغطية جميع مربعات مشعر عرفة، بالإضافة إلى تأمين أحدث الآليات والمعدات لمراقبة حركة الحجاج وضمان سلامتهم بشكل شامل.

شملت جاهزية قوات الدفاع المدني في التعامل مع الحشود المليونية في مشعر عرفة دراسة وتحليل جميع المخاطر المحتملة، وتحديد أفضل الطرق للتعامل معها، كما تضمنت الاستعدادات مباشرة التعامل مع جميع الحوادث المحتملة لضمان سلامة الحجاج.