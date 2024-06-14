ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الأضحى الاثنين.. و«الإفتاء» توضح حكم مخالفة السعودية

يحتفل ملايين المسلمين حول العالم في 9 دول مختلفة بعيد الأضحى يوم الاثنين المقبل، بخلاف باقي الدول التي تحتفل بوقفة عرفات غدا السبت، وعيد الأضحى الأحد 16 يونيو، بسبب تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في هذه الدول، الذي ترتب عليه اختلاف موعد عيد الأضحى المبارك.

حكم هذه الدول الذي خالفت رؤية السعودية في هلال شهر ذي الحجة، ترصده «الوطن» في السطور التالية:

حكم مخالفة السعودية في رؤية الهلال

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مخالفة السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة المبارك، يؤدي إلى اختلاف الأمة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرام، موضحة أن الله عز وجل فرض العبادات على خلقه، وجعل بعض منها فريضة أو نافلة محددة بوقت معين كالصلاة مثلا، مستدلة على ذلك، بقول الله تعالي «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، وكذلك الصيام: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»، والحج قال تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» وجعل ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة.

وتابعت الإفتاء خلال حديثها عن حكم مخالفة السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الحج عرفة، موضحة أن عيد الأضحى المبارك يأتي عقب وقوف الحجاج بعرفة، ولا يتم تحديد يوم عرفة أي التاسع من ذي الحجة، إلا برؤية الهلال في أول الشهر، وذلك كما ورد لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن المرجع في إعلان وتحديد يوم عرفة وعيد الأضحى، إنما هو رؤية أم القرى.

رؤية هلال ذي الحجة

في سياق متصل، أكد مركز الفلك الدولي، أن هناك ملايين من المسلمين حول العالم في 9 دول مختلفة، تحتفل بأول أيام عيد الأضحى يوم الاثنين 17 يونيو، وهي «عمان والمغرب إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وإيران وغانا»، ويرجع سبب الاختلاف، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة من الجهات الرسمية.