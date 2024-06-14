«السياحة»: 10 لجان لمتابعة مخيمات الحجاج في عرفات ومنى

قالت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، إنّ غرفة عمليات بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليًا في مكة المكرمة، تتابع حاليًا إجراءات تصعيد حجاج السياحة إلى المشاعر المقدسة بعرفات وتسكينهم بالمخيمات، إذ بدأ تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات فجر اليوم الجمعة.

وأضافت أنه جرى تشكيل 10 لجان من أعضاء البعثة تتواجد على مدار الساعة طوال فترة المناسك بجميع مخيمات حجاج السياحة بعرفات ومنى لمتابعتهم عن قرب، والاطمئنان عليهم أولًا بأول وتذليل أي عقبات قد تواجههم، والعمل على راحتهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

جاهزية مخيمات حجاج السياحة

وأشارت إلى أنه حرصًا من وزارة السياحة على التأكد من جاهزية مخيمات حجاج السياحة بمشعري عرفات ومنى، وتوفير الاحتياجات كافة لهم، إذ تفقد أمس، أعضاء بعثة الوزارة المخيمات لكل من المستوى الاقتصادي والبري ومستوى الخمس نجوم، إذ أكد مسؤولو مكاتب الطوافة حرصهم على توفير كل سبل الراحة والرعاية للحجاج.

وأضافت سامي أنه جرى الاطمئنان على أن الأتوبيسات التي تقوم بتصعيد الحجاج من مكة إلى عرفات ويقترب عددها من 600 سيارة، تتنوع ما بين أتوبيسات موديلات حديثة، وسيارات خاصة ودفع رباعي.

توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

وأثنت رئيس بعثة الحج السياحي، على الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات السعودية في تنظيم موسم الحج وتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، موضحة أنّ هذا الموسم قد تضمن عددًا من المزايا والتحسينات والتطوير في المخيمات لحجاج السياحة، لافتة إلى أنّ شركة تقديم الخدمات (الطوافة) بالمخيمات، توفر خدمة عملاء من موظفي الشركة للرد على استفسارات الحجاج وإرشادهم لأماكن خيامهم بسهولة وحل أي مشاكل أو طوارئ قد تواجههم، كما تم وضع قوائم بأسماء الحجاج بكل خيمة لسهولة التعرف عليها بجانب لوجو شركة السياحة التابع لها الحاج.

وأشارت إلى توفير عيادة طبية مجهزة بأسرة طبية وبالأدوية والإسعافات الأولية اللازمة بكل مخيم لعلاج وتقديم الخدمة الطبية للحجاج خاصة في ظل الحرارة المرتفعة التي تشهدها المشاعر المقدسة في أيام المناسك، موضحة أن التجهيزات في عرفات تضمنت زيادة عدد المظلات وتحسين نظام توزيع المياه والأطعمة لضمان وصولها إلى جميع الحجاج بشكل سلس وبصورة أفضل.