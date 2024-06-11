ضياء رشوان: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح منذ 7 أكتوبر

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي عقد بالأردن، ليس بالشيء المنفصل عن حوالي 9 أشهر مضت، والشواهد تشير إلى أن موقف مصر ثابت وواضح وسابق لمواقف كثيرة منذ العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة في 7 أكتوبر.

مصر رفضت تهجير الفلسطينيين

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الموقف تحرك على أكثر من صعيد، والرئيس السيسي أوضحه في الأسبوع الأول؛ بأن أي نوع من أنواع التهجير للأشقاء الفلسطينيين يعد تصفية للقضية الفلسطينية، وأسماها قضية القضايا العربية، والمسار الثاني بأن أي تهجير في اتجاه مصر يعد اعتداء على الأمن القومي.

وتابع: «هذان مساران منذ اللحظة الأولى مصر كانت واضحة بشأنهما، والرئيس السيسي أضاف مسارا ثالثا مهما، ويتضح يوما بعد الآخر، بأن الرئيس طرح فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية الآن».