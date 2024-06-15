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«أونروا»: استشهاد 193 موظفا من العاملين بالوكالة في غزة منذ 7 أكتوبر

كتب:

شريف سليمان
11:21 ص | السبت 15 يونيو 2024
أونروا

أونروا

أعلنت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن هناك حاجة إلى إمدادات عاجلة في قطاع غزة، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا: «استشهاد 193 من موظفي الوكالة في غزة منذ 7 أكتوبر»، مشددةً على أن المعابر البرية هي الأكثر فعالية لإدخال المساعدات إلى غزة.

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بقلم شريف سليمان