«أونروا»: استشهاد 193 موظفا من العاملين بالوكالة في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن هناك حاجة إلى إمدادات عاجلة في قطاع غزة، وفقًا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا: «استشهاد 193 من موظفي الوكالة في غزة منذ 7 أكتوبر»، مشددةً على أن المعابر البرية هي الأكثر فعالية لإدخال المساعدات إلى غزة.