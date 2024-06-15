قبة حرارية تسيطر على الولايات المتحدة.. «طويلة الأمد»

تتعرض معظم مناطق وسط وشرق الولايات المتحدة، لموجة ساخنة من الطقس، بسبب قبة حرارية، ما يرفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

تحذيرات من خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية حول الحرارة

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» تحذيرات خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن الحرارة محتمل أن تكون خطرة وطويلة الأمد، مؤكدة أن الحرارة ستتصاعد فوق جنوب الولايات المتحدة والغرب الأوسط في نهاية هذا الأسبوع، قبل أن تتضخم فوق وادي أوهايو والساحل الشرقي الأسبوع المقبل.

وأكدت خدمة الأرصاد أن 82% من الأمريكيين يشهدون ارتفاعًا في درجة الحرارة وتعد شيكاغو وسانت لويس وناشفيل وسينسيناتي وبيتسبرغ وأتلانتا وواشنطن ونيويورك من بين عشرات المراكز السكانية التي يمكن أن تشهد درجات حرارة لا تقل عن 35 درجة، لعدة أيام.

وتسيطر القبة الحرارية بالفعل على الصحراء الجنوبية الغربية، ما يسمح لأشعة الشمس بتسخين الأرض وتسخين الهواء، وتسري التحذيرات من الحرارة المفرطة في جميع أنحاء جنوب أريزونا ونيو مكسيكو، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 45 درجة.