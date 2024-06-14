إلى متى تستمر الموجة الحارة؟.. درجات الحرارة تصل إلى 48 درجة مئوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ذروة الموجة الحارة التي تمر بها الأنحاء كافة خلال الفترة الحالية، إذ ستصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية في بعض المناطق، وتحديدًا في وقفة عرفات غدًا.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية إجابة سؤال إلى متى تستمر ذروة الموجة الحارة؟، إذ يسود نهارًا طقس شديد الحرارة على المحافظات كافة، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، أما بالنسبة لحالة الطقس ليلًا، فيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على الأنحاء كافة.

إلى متى تستمر ذروة الموجة الحارة؟

وتستمر ذورة الموجة الحارة حتى غدًا السبت الموافق 15 يونيو، الذي يوافق وقفة عيد الأضحى، إذ تصل درجات الحرارة العظمى في الظل إلى 48 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد، على أنّ تنكسر الموجة الحارة وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدءًا من الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليكون ذلك الانخفاض بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، يصاحبها نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 43 والصغرى 29 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 والصغرى 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 45 والصغرى 30 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 48 والصغرى 32 درجة مئوية.