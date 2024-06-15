زيادة 30% في تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2023

يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية 2024، ويهدف إلى الاعتراف بالمساهمات التي يقدمها المهاجرون في جميع أنحاء العالم لأسرهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم وبلدانهم، من خلال الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم، وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغت قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم 860.3 مليار دولار في عام 2023.

مصر في المرتبة السادسة

واحتلت مصر المرتبة السادسة بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم بعد كل من «الهند- المكسيك- الصين- الفلبين- فرنسا» في نهاية 2023، إذ يبلغ عدد المصريين المهاجرين بالخارج نحو 11 مليونًا و90 ألف مهاجر، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

تحويلات المصريين بالخارج 2024

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم، حجم تحويلات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أنه طبقًا لبيانات البنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي 2022/2023، لافتًا إلى أنّ الدولة نفذت مبادرات لزيادة حجم التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية، إذ أجرى البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع عدد مـن البنوك المركزية في بعـض الدول العربية، كالمملكة العربية السعودية والإمارات والمملكة الأردنية، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيق «إنستاباي» قريبًا.

وتابع أنّ البنك المركزي المصري شارك في مشروع «منصة بنَي»، وهي أول منصة إقليمية عربية موحدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينية متعـددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منها، كما طرحت البنوك الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، ومبادرة سيارات المصريين بالخارج.