كيفية حجز الوحدات السكنية بالمنصورة الجديدة.. لو أنت من العاملين بالخارج

يتساءل الكثير من المواطنين وخاصة العاملين بالخارج عن كيفية التقديم في حجز الوحدات السكنية المطروحة على المواطنين بمشروعي جنة وسكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة.

إجراءات حجز الوحدات السكنية للعاملين بالخارج بالمنصورة الجديدة

قال المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة لـ«الوطن» إنه يمكن للعاملين بالخارج في حال رغبتهم حجز الوحدات السكنية المطروحة بمشروعي جنة مصر وسكن مصر من قبل جهاز المدينة، بواسطة البطاقة الشخصية فقط عن طريق أي أحد من أقاربه المتواجدين في مصر في حال وجوده خارج البلاد ودفع جدية الحجز بشكل طبيعي مثل المواطن المصري التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه في مشروع جنة مصر و50 ألف جنيه في مشروع سكن مصر.

عمل توكيل خاص لاستكمال القرعة بالمنصورة الجديدة

وواصل رئيس جهاز المنصورة الجديدة وبعد ذلك يتم إدراج اسمه في القرعة العلنية اليدوية التي يتم الإعلان عن موعدها من خلال صفحة الجهاز الرسمية ويحضرها أحد أقاربه بدلا عنه في حال وجوده خارج البلاد، وفي حال خسارته القرعة ولم يتمكن من فوز الوحدة التي حجزها بإمكانه أن يدخل القرعة التكميلية كباقي المواطنين من خلال تقديم تقديم طلب من خلال الجهاز، ولكن الإجراءات تختلف لابد من عمل «توكيل خاص» لأحد أقاربه أثناء وجود خارج البلاد بأنه يريد الاستكمال ولا يريد سحب جدية الحجز أو يريد استرداد مبلغ مقدم الحجز لأن التعامل سيكون مع الجهاز والبنك لذلك من المهم عمل توكيل.