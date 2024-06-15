تداول 28 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بميناء دمياط

أوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنّ ميناء دمياط استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، وغادرت 14 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36.

حركة الصادر من البضائع العامة

ولفت المركز إلى أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34968 طنا تشمل 9409 أطنان يوريا و6567 طن أسمنت معبأ و2347 طن ملح معبأ و700 طن مولاس و1282 طن رمل زجاجي و3389 طن علف بنجر و8023 أطنان كلينكر و 3250 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28552 طنا تشمل 7703 أطنتن حديد و2086 أطنان خردة و12000 طن كسب صويا و5153 طن ذرة و 1610 أطنان أبلاكاش.

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 154707 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2086 حركة.