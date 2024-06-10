ميناء دمياط يستقبل 48 ألف طن بضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 42 سفينة.

حركة الصادر

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48 ألفا و711 طنا تشمل 3820 طن يوريا و2914 طن أسمنت صب و870 طن جبس خام و5500 طن علف بنجر و8808 طن رمل زجاجي و6962 طن أسمنت معبأ و19 ألفا و837 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48 ألفا و54 طنا تشمل 2200 طن زيت طعام و8585 طن ذرة و1960 طن حديد و1015 طن خشب زان و3600 طن خردة و5655 طن فول صب و704 طن ابلاكاش و1398 طن عدس و6565 طن سكر و16 ألف طن فول صويا و372 طن لبن مجفف.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 907 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 149 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2976 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 12 ألفا و366 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176 ألفا و630 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1235 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6730 حركة.