تعيينات وزارة الكهرباء 2024.. اعرف طريقة التقديم والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حاجتها لشغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية، وهي: «رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير- رئيس الإدارة المركزية لمتابعة أداء الشركات والجهات التابعة - رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات - مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والموارد البشرية».

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الكهرباء 2024

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المستندات المطلوبة للراغبين في شغل الوظائف كالتالي:

بالنسبة للملفات الورقية، يراعى أن تكون بالترتيب التالي:

- 9 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

- صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان.

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

- شهادة قانونية بالموقف من التحقيقات أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل.

- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة يرفق شهادات خبرة تتضمن سنوات الخبرة المذكورة عاليه معتمدة ومختومة.

- تقديم مقترح واف لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

بالنسبة للتقديم من خلال إسطوانة مدمجة، يجب مراعاة التالي:

تقسيمها إلى فولدرات منفصلة، كالتالي:

- صورة شخصية (بصيغة PDF)

- صورة من بطاقة الرقم القومي بصيغة PDF.

- نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم (بصيغة PDF)

- بيان بالإنجازات السابقة فى مجال العمل مرفقاً به المستندات الداله على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى.

- مقترحاً وافيا لتطوير الوظيفة المتقدم إليها ( بصيغة PDF)

طريقة تقديم طلبات وظائف وزارة الكهرباء 2024

وطالبت وزارة الكهرباء الراغبين في شغل الوظائف تقديم الطلبات والمستندات سالفة الذكر، وتسلم باليد باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الدور الخامس، غرفة رقم (5 /157 وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهرًا.

لن يلتفت لطلبات وظائف الكهرباء التى ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه لن يلتفت للطلبات التى ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد وسوف تتم المفاضله بين المتقدميين فى ضوء المعايير الواردة بالمادة 65 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.