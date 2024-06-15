شروط تمويل المطاعم والكافيهات وعربات الطعام من البنك الأهلي.. اعرفها

أعلن البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة متنوعة من برامج التمويل ضمن مبادرة «الأهلي بيزنس» المخصصة للقطاع الخدمي، والتي تتميز بإجراءات سهلة وبسيطة.

تتيح هذه البرامج التمويلية للمستفيدين الحصول على تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه، مع إمكانية السداد على مدى يصل إلى 5 سنوات عن تقديم تمويل مخصص لمشروعات عربات الطعام المتنقلة، إلى جانب المطاعم والمقاهي.

وتوضح «الوطن» من خلال السطور التالية الشروط والتفاصيل الخاصة ببرنامج التمويل الموجه لدعم هذه المشروعات من قبل البنك.

تفاصيل برامج الأهلي بيزنس للقطاع الخدمي

- الحد الأقصى للتمويل هو مليوني جنيه في حالة عدم توافر قوائم مالية و3 ملايين جنيه في حالة توافر قوائم مالية.

- فترة السداد هي حتى 5 سنوات بأقساط متساوية.

- سعر العائد هو 5% فقط وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة.

- المستندات المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي، السجل التجاري، والبطاقة الضريبية.

مجالات التمويل

1. تمويل عربات الطعام المتنقلة (Food Trucks): ويستهدف منهم حديثي التخرج وأولئك الذين لديهم خبرة في إعداد وتقديم الأغذية، والمطاعم القائمة الراغبة في التوسع عن طريق المطاعم المتنقلة.

- يتم تمويل 85% من قيمة العربة وتجهيزاتها، وتمويل 10% من قيمة تمويل العربات لدورة رأس المال العامل، وتمويل رسوم عقد الامتياز التجاري حتى 40%.

2. تمويل المطاعم والكافيهات: الفئات المستهدفة هم الراغبين في تأسيس مطعم أو كافيه وأولئك الذين لديهم خبرة في مجال الطهي وإدارة المطاعم، والمتعاقدون مع مطاعم أو الراغبين في التعاقد مع علامات تجارية.

- يتم تمويل المشروع بكافة تجهيزاته حتى 85% من قيمته، وتمويل تكاليف التشغيل، وتمويل حق الانتفاع من العلامات التجارية حتى 40% من قيمتها.