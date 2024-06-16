هيئة الإسعاف تعلن عن عدد من الوظائف.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية، عددًا من الوظائف الشاغرة عبر بوابة الوظائف الحكومية، تتمثل في وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بهيئة الإسعاف، والتابعة لوزارة الصحة والسكان.

آخر موعد للتقديم بوظائف هيئة الإسعاف

وأوضح موقع الوظائف الحكومية، أنّ آخر موعد للتقديم هو الخميس 11 يوليو المقبل، مشيرة إلى أنّ الغرض من الوظيفة، هو صيانة أجهزة ومباني ومنشآت الهيئة وإدارة الورش والتشغيل بما يضمن المحافظة عليها وعملها بكفاءة وفعالية.

الشروط المطلوبة

- بكالوريوس هندسة في تخصص يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

- بيان الحالة الوظيفية معتمدًا ومختومًا وعلى مسؤولية مدير عام الموارد البشرية بالجهة التابع لها المتقدم، موضحًا بها المؤهلات العلمية.

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية السابق شغلها.

- تقرير الكفاية.

- الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها.

- الجزاءات والعلاوات التشجيعية.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- مقترح التطوير الذي يتم التقدم به لشغل الوظائف أصل + 6 صور، وترفق نسخة من مقترح التطوير على أسطوانة مدمجة.

- أنّ تكون المستندات المقدمة أصل + 6 صور مع إيداع كل نسخة بحافظة بلاستيكية.

- عدد 8 صور شمسية 4 × 6 حديثة.

- تقدم الطلبات باليد في المقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات بجوار الإدارة العامة للمرور.