بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة في 3 أماكن.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم على وظائف شاغرة في: «جامعة سوهاج، ومديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية، ومديرية الشؤون الصحية بالدقهلية»، على أن يبدأ التقديم على هذه الوظائف من اليوم الاثنين، ويستمر لمدة شهر.

تفاصيل الوظائف المتاحة

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف المعلن عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية، وهي:

جامعة سوهاج

- 2 أمين الجامعة المساعد.

- أمين كلية الآداب.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية

- مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية.

مديرية الشئون الصحية بالدقهلية

- مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان.

المهارات المطلوبة لشغل الوظائف

- يُعد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية ويتابع التنفيذ لها والالتزام بكل الأنظمة واللوائح والتوجيهات، وتقديم مقترحات تطوير العمل.

- يبدى الرأي في مجال شئون الخدمة المدنية وما يتعلق بها من نظام ولوائح وتعليمات إصدار التوجيهات الخاصة بدراسة مؤشرات شكاوى العاملين من نظم الخدمة المدنية، وتصنيفها وإجراء البحوث اللازمة عليها.

- يشرف على بحوث شئون الخدمة المدنية التي تجريها الإدارات التابعة له وإصدار توجيهاته وتعليماته بشأنها.

- يؤدي ما يسند إليه من أعمال أخرى متصلة بطبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها، بها «المؤهل العلمي، والمؤهلات الإضافية، والخبرة النوعية والزمنية، والوظائف الإشرافية التي مارسها، وتقارير الكفاية، والدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها، والعلاوات التشجيعية، وخطابات الشكر والتقدير، والجزاءات إن وجدت، شهادة قانونية معتمدة ومختومة».

- بيان بأبرز إنجازاته وإسهامات المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- مقترح وافي لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابله للقياس والتطبيق، ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة.

- تقدم الطلبات باليد خلال شهر من تاريخ الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية.

طريقة التقديم

ويتقدم من يرغب في شغل إحدى هذه الوظائف بطلب باسم الجهة، وتسليمه باليد للأمانة الفنية في مقرها، ومرفقا به عدد 6 صور شخصية حديثه مقاس 4 × 6 وعدد 7 ملفات «أصل + 6 صور».