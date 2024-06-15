«بلطيم» تتزين بأعلام مصر استعدادا لاستقبال المصطافين في عيد الأضحى

تزينت مداخل مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ بأعلام مصر ولمبات الليد، في إطار استعداداتها لاستقبال المصطافين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وموسم صيف 2024.

إنهاء استعدادات استقبال المصطافين

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنّه تم إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال المصطافين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وخلال موسم صيف 2024، لافتاً إلى أنّه تم تجهيز وصيانة الحدائق العامة، حيث شملت نظافة شاملة الحدائق، وقص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل الطبيعي وذلك بالحدائق العامة ومداخل المدينة والكورنيش والجزر الوسطى.

وأكد «عطية»، أنّه تم تكثيف حملات نظافة بشواطئ مدينة مصيف بلطيم المختلفة، وشملت تسوية وتمهيد طريق الوصول للشواطئ، وكذا رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، مشيراً إلى أنّه قد تم تركيب بنرات بتحديد أسعار الشماسي والكراسي على مداخل الشواطئ، وذلك منعاً لاستغلال المصطافين أثناء تواجد على شواطئ المدينة، كما تم الإعلان عن أرقام للتواصل مع المسؤولين في حالة تواجد أي شكاوى من عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.

استقبال 3 ملايين زائر خلال موسم صيف 2024

وتسعد مدينة مصيف بلطيم لاستقبال أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم صيف 2024، بـ6 شواطئ جميعها مجانية وبدون أي رسوم، وهي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز».

وتطل شواطئ مصيف بلطيم على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كيلومترًا، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بطول 40 كيلومترًا في عرض البحر المتوسط.