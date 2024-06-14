بدء صرف الخبز المدعم للمصطافين بمصيف بلطيم في كفر الشيخ غدا

تبدأ مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، فتح نظام صرف الخبز المدعم، غدًا السبت، على ماكينات الصرف في مدينة مصيف بلطيم، التي تشهد إقبالًا من المصطافين خلال فترة الصيف.

فتح نظام صرف الخبز المدعم

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التموين والتجارة الداخلية، لـ«الوطن»، أنّه سيتم فتح نظام صرف الخبز المدعم، على ماكينات الصرف في مدينة مصيف بلطيم، وذلك اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 15 يونيو، حتى يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح المصدر أنّ صاحب البطاقة التموينية يستطيع صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم بمدينة مصيف بلطيم، دون التقيد بمحل إقامته، وذلك في إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في المدينة الساحلية، وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم.

موسم صيف 2024

وأنهت مدينة مصيف بلطيم كل استعداداتها لموسم صيف 2024، لاستقبال أكثر من 3 ملايين زائر خلال الموسم، بـ6 شواطئ جميعها مجانية وبدون أي رسوم، وهي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز».

وتطل شواطئ مصيف بلطيم على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كيلومترًا، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بطول 40 كيلومترًا في عرض البحر المتوسط.