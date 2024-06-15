دعاء الإفطار يوم عرفة.. كلمات قالها الرسول احرص على ترديدها

يحرص الكثير من المسلمين، على صيام يوم عرفة، للفوز بمكاسب عظيمة أهمها «أنه يكفر سنة قبله وأخرى بعده»، كما بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث شريف (صحيح).

وصيام عرفة مستحب عند جمهور الفقهاء، بعكس الحجاج، فإنه غير مستحب، حتى يستطيعون أداء أركان ومناسك الحج دون مشقة، وعندما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم عرفة قال: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» أخرجه مسلم، وفى الحديث: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

وفيما يخص دعاء إفطار يوم عرفة، فإنه يُستحب فيه ترديد الكثير من الأدعية في ذلك اليوم العظيم والركن الأعظم من الحج.

دعاء الإفطار يوم عرفة

جاء في حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلم: (خير الدّعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير).

ولكن ماذا ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشأن دعاء الإفطار حينما يحين وقت أذان المغرب؟، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد»، وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وبهذه الكلمات يحرص الرسول عليه الصلاة والسلام على ترديدها عند الإفطار.

وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عند فطره: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى».

أدعية مستحبة على الإفطار

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي).

(اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه واجله ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا).

(اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك)

(اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ).

(اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ)

(اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ)

فضل يوم عرفة

وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على استحباب الصيام في يوم عرفة لغير حجاج بيت الله، حيث لا يُستحب الصيام للحاج حتى يتقوى على أعمال الحج، موضحًا أنه يُستحب الصيام لغير حجاج بيت الله، لمشاركة الحجاج في التضرع إلى الله.

واضاف جمعة، عن فضل يوم عرفة: «سيدنا النبي ﷺ بيّن لنا فقال: «إن في أيام ربكم نفحات فتعرضوا لنفحات الله».

وتابع: «الحج عرفة فهو ركنٌ يفوت الحج على الحاج إذا تركه، حيث يذهب الحجاج إلى هناك فيصلون الظهر والعصر جمعًا وقصرًا تقديمًا، والإمام يخطب بهم في مسجد نَمِرة في وادي عُرَنة».