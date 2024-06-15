تعرف على سنن يوم عرفة.. يستحب الدعاء والاستغفار

قال الشيخ سيد إبراهيم مرعي، واعظ بالأزهر، إنه فيما يتعلق بسنن يوم عرفة، يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة واستقبال الكعبة والإكثار من الدعاء والتلبية والذكر والتهليل وقراءة القرآن والاستغفار للمسلم أو غيره وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

سنن يوم عرفة

وأضاف «مرعي»، في فيديو مسجل على الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية أن سنن يوم عرفة يستحب أن يكون فيها الشخص على طهارة ومتوضئًا ويجزأ الوقوف على غير طهارة فالمرأة الحائض كذلك النفساء يجوز لهما الوقوف على جبل عرفات ولا شئ عليهم لقول الرسول للسيدة عائشة رضي الله تعالى «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».

وحول سنن يوم عرفة في الحج تابع: يسن للإمام في يوم عرفة أن يخطب بنمرة بعد الزوال قبل الصلاة، ويسن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر للحجاج عند الشافعية والحانبلة، أما عند الجمهور فيجوز الجمع أو قصر الصلاة وتكون الصلاة بأذان واحد وإقامتين عند الجمهور، ويسن الإصرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر في عرفات حتى لو وافق يوم الجمعة بإجماع العلماء، ويستحب الإكثار من الدعاء ووالذكر والتلبية ويسن الدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة والوقار ملبياُ، ويكره للحاج صيام يوم عرفة ويستحب له الإفطار.

أفضل دعاء يوم عرفة

ونشر مجمع البحوث الإسلامية أفضل دعاء يمكن ترديده في يوم عرفة هو «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ» والذي ورد عن الرسول، كما يمكن عدد من الأدعية في هذا اليوم والتي نشرتها دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية وهي:

اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيُقبَلون، ويُقبَلون فيَنعمون، ويَنعمون فيشاهدون رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أجب دعاءنا، وثبِّت حجَّتنا، واشرح صدورنا، وعافِنا واعفُ عنَّا يا عفوُّ يا غفور.

اللهم لا تحرمنا من نبيك الشفاعةَ، واجعل التقوى لنا أربحَ بضاعة، ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة، وأمِّنَّا من خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهي ربح بك المقربون، وفاز بك القائمون، ونجا بك المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُد علينا بفضلك ومَنِّك يا أرحم الراحمين.

ربِّ اجعل أيامنا كلها سعادة، وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسِّن الأخلاق وانشر الرحمات وامحُ السيئات... تباركت يا رب البريات، يا رب الأرض والسموات.