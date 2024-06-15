عضو بـ«الأزهر العالمي للإفتاء» يوضح فضل يوم عرفة

قال الشيخ السيد محمد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للافتاء، إنّ يوم عرفة يعد الأفضل على الإطلاق، إذ إنه يوم إتمام النعمة وإكمال الدين ويضم الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج، مشيرًا إلى أنّ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لخص كل الحج في ركن واحد فقط وهو عرفة، وذلك لما له من أهمية لدى الله سبحانه وتعالى.

يوم العتق من النار

وأضاف «عرفة» خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «dmc»، أنّ الله عز وجل أقسم بالعشر الأوائل من ذي الحجة في القرآن الكريم: «وَالْفَجْرِ.. وَلَيَالٍ عَشْرٍ.. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ»، مشيرا إلى أن يوم عرفة هو يوم العتق من النار، ويعد أكثر أيام السنة التي يعتق فيها العباد من النار، موجهًا المؤمنين بأن يسألوا الله عز وجل، العتق من النيران في هذا اليوم المبارك.

الحج في الإسلام

وتابع أنّ الحج هو الركن الخامس في الإسلام، والله عز وجل أمر بالحج لمن استطاع إليه سبيلا، والقدرة على الحج تتوقف على أمرين هما المال والقدرة البدنية، مضيفًا: «الرسول صلى الله عليه وسلم، سمى الشخص الذي لديه قدرة بدنية ومال ولا يذهب لأداء فريضة الحج بـ(المحروم)».

واستشهد «عرفة» بالحديث القدسي: «من وسعت عليه في رزقه ووسعت في صحته ولم يفد إلي ومر عليه 5 أعوام فهو محروم»، موضحًا أنّ هذا الشخص حرم نفسه من رحمة الله عز وجل وفضله، والتعرض لنفحات ربنا سبحانه وتعالى.