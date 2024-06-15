«اروي عطشك».. مبادرات للتخفيف على المارة في «عز الحر» بالدقهلية

«شربة ماء تُهوّن من حرارة الجو، وتدخل السرور على قلوب المارة»، من هذا المنطلق خرجت مبادرات مختلفة، فردية وجماعية، لتوزيع مياه باردة في الشوارع، في لفتة إنسانية وجدت صداها بين الأهالي في كل مكان، باعتبارها الأنسب في تلك الأجواء «الساخنة».

توزيع مياه على المارة بالدقهلية

داخل مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وفي نهار شديد الحرارة، تولى مجموعة من شباب الدقهلية توزيع مياه باردة على المارة بالشوارع، «حبينا نساعد غيرنا بمياه باردة تساعد على تخفيف ارتفاع درجات الحرارة عليهم»، بتلك الكلمات عبر محمد عادل الرفاعي، ابن الدقهلية لـ«الوطن» عن فكرة توزيع المياه على المواطنين في «عز الحر».

4 شباب كتف بكتف لمساعدة المواطنين في الحر

بدأت الفكرة بتجميع المياه ووضعها في ثلاجة، من أجل ضمان برودتها، ثم حملها 4 شباب على أكتافهم، وتجولوا بها في الشوارع لتوزيعها على المواطنين، وفقاً لبسمة هاني، من القائمين على المبادرة، مؤكدة أن الفرحة التى حصلت عليها رفقة أصدقائها أثناء التوزيع كافية لتكرار التجربة.

تتفق معها هاجر محمد رمضان، صاحبة الـ22 عاماً، موضحة أنه على الرغم من تعب التوزيع والتجول بالمياه في الشوارع وقت ذروة ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن التخفيف على المواطنين حمسهم على الفكرة، أما عبدالرحمن خالد، ابن السنبلاوين بالدقهلية، فناشد الجميع عبر «الوطن» للتخفيف على المواطنين، بالمياه الباردة في ظل التغيرات الجوية وارتفاع درجات الحرارة: «اعمل الخير ولو بفكرة بسيطة، وكون متأكد أن الخير هيعم وهيرجع من طريقة تانية».