شباب «المصريين الأحرار» بأسيوط يستقبل طلاب الثانوية العامة بتوزيع المياه

وزّع شباب المصريين الأحرار بأسيوط بتوزيع المياه المثلجة والعصائر على الطلاب أمام اللجان اليوم، في إطار حرصهم على دعم طلاب الثانوية العامة، خلال امتحاناتهم.

تخفيف حدة التوتر

تأتي هذه المبادرة الطيبة من المصريين الأحرار للتعبير عن دعمهم وتقديرهم لطلاب الثانوية العامة، الذين يخوضون حاليًا امتحاناتهم المصيرية، وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف حدة التوتر والقلق لدى الطلاب، ومساعدتهم على التركيز في امتحاناتهم.

الطلاب ركيزة أساسية لبناء الدولة

تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، كما أشرف على تنفيذها اللواء محمد العسقلاني، أمين محافظة أسيوط، ومحمد أبو عين، أمين التنظيم، وعلي محمد، مسؤول ملف التعليم في محافظة أسيوط.

أكد محمد أبو عين، أمين التنظيم، أن الحزب حرص على تهيئة أفضل الأجواء للطلاب خلال امتحاناتهم، ودعمهم بكل ما يلزم من مساعدة، مشيرًا إلى أن الطلاب هم ركيزة بناء أساسية للدولة، وأنهم يستحقون كل التقدير والدعم، مضيفًا أن امتحانات الثانوية العامة في محافظة أسيوط تسير على ما يرام، ولم ترد أي شكاوى أو مشاكل حتى الآن.

وعبر الطلاب عن شكرهم وتقديرهم لحزب المصريين الأحرار على هذه المبادرة الطيبة.