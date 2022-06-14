توزيع مياه معدنية على الطلاب في لجان امتحانات «هندسة المنيا» بسبب الحر

وزعت كلية الهندسة بجامعة المنيا، زجاجات مياه معدنية على الطلاب والملاحظين والمراقبين، بعد دخولهم لجان الامتحانات، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة الأجواء الهادئة لمساعدتهم على أداء الامتحان بشكل سهل دون توتر أو قلق.

رئيس الجامعة يتابع امتحانات الطب البيطري

وأجرى الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية جديدة صباح اليوم الثلاثاء، للجان كلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة؛ وذلك للاطمئنان والتأكد من سير امتحانات نهاية العام، ومتابعة مدى توفير الأجواء المناسبة للطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحافظ على انتظامها، وتضمن تأديتها دون أية معوقات.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، الدكتور معتز أحمد محمد، عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء الكلية، والقائمين على الامتحانات.

تفقد الأراضي التي تم استصلاحها بالكلية

وتابع رئيس الجامعة لجان امتحانات الفرقة الثالثة بمدرجات الكلية، وتواجد المراقبين والملاحظين، وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب، كما قام على هامش جولته بتفقد الأراضي التي تم استصلاحها بالكلية لخدمة الحظائر التي تستخدم لخدمة العملية التعليمية، والتدريب العملي للطلاب.

وقال «عبدالنبي» إن الجامعة، وفرت كافة الأجواء المناسبة والآمنة وسبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم دون إي معوقات، وبما يحفظ لهم الصحة والسلامة، مع الإلتزام بكافة الضوابط التي وضعتها الجامعة بمنع اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول، أو أي متعلقات تخص المادة الممتحنة، والإلتزام بالمكان المحدد للطلاب لأداء الامتحان، ومنع حالات الغش وما يصاحبها من أفعال تخالف العادات والتقاليد الجامعية، وضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وإلتزام اللجان المختصة بكل كلية بمتابعة أعمال الامتحانات واللوائح والضوابط المنظمة.